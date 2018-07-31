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Еще шесть компаний попали под санкции ЕС из-за Крыма | 31 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Еще шесть компаний попали под санкции ЕС из-за Крыма | 31 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Армия Сирии расчищает дороги в освобожденных районах Эль-Кунейтры. Действующий президент Зимбабве заявил о высокой явке на всеобщих выборах. Россия и США подписали контракт на поставку шести ракетных двигателей РД-180 в 2020 году.
    13:48 31 Июля 2018
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    Армия Сирии расчищает дороги в освобожденных районах Эль-Кунейтры

    Еще шесть компаний попали под санкции ЕС из-за Крыма | 31 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Подразделения Сирийской арабской армии продолжают восстанавливать дороги и устранять барьеры между городами Аль-БаАс и Аль-Хамидия. Это делается в рамках соглашения об урегулировании. Напомним, что в данный момент в провинции Эль-Кунейтра проходит военная операция против боевиков. Сирийскому правительству при поддержке российской стороны удалось заключить с главарями вооруженных формирований договор о беспрепятственном выводе боевиков с территории Эль-Кунейтры. Все джихадисты, пожелавшие остаться в регионе, должны будут урегулировать свой статус с сирийскими властями, сдать все имеющееся среднее и тяжелое оружие, а также присягнуть на верность официальной власти Дамаска.

    Евросоюз ввел санкции против еще шести российских компаний из-за Крыма

    Еще шесть компаний попали под санкции ЕС из-за Крыма | 31 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Европейский союз расширил санкционный перечень против России. Как говорится в официальном журнале ЕС, ограничения связаны с воссоединением Крыма с Россией, а также возведением моста через Керченский пролив. Отмечается, что санкции были введены против шести российских компаний и фирм.

    Действующий президент Зимбабве заявил о высокой явке на всеобщих выборах

    Еще шесть компаний попали под санкции ЕС из-за Крыма | 31 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнан-гагва заявил о высокой явке на состоявшихся в африканском государстве всеобщих выборах. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter, подчеркнув вовлеченность граждан в избирательный процесс.
    «От наших представителей на местах поступает невероятно позитивная информация! Терпеливо жду официальных результатов в соответствии с Конституцией», — отметил он.
    Всеобщие президентские выборы прошли в Зимбабве в понедельник. В ноябре прошлого года 93-летний лидер страны Роберт Мугабе ушел в отставку после вынесения импичмента. Ранее в кулуарах саммита БРИКС Эммерсон Мнан-гагва заверил российского президента Владимира Путина, что выборы в Зимбабве пройдут в атмосфере доверия и прозрачности.

    Россия и США подписали контракт на поставку шести ракетных двигателей РД-180 в 2020 году

    Еще шесть компаний попали под санкции ЕС из-за Крыма | 31 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Россия и США заключили новое соглашение о поставке в 2020 году шести ракетных двигателей РД-180 для пусков ракет Atlas 5. Об этом рассказал генеральный директор научно-производственного объединения «Энергомаш» Игорь Арбузов. Согласно его словам, по проекту РД-180 ранее был заключен контракт сроком до 2019 года. 
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