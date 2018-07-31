Еще шесть компаний попали под санкции ЕС из-за Крыма | 31 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Подразделения Сирийской арабской армии продолжают восстанавливать дороги и устранять барьеры между городами Аль-БаАс и Аль-Хамидия. Это делается в рамках соглашения об урегулировании. Напомним, что в данный момент в провинции Эль-Кунейтра проходит военная операция против боевиков. Сирийскому правительству при поддержке российской стороны удалось заключить с главарями вооруженных формирований договор о беспрепятственном выводе боевиков с территории Эль-Кунейтры. Все джихадисты, пожелавшие остаться в регионе, должны будут урегулировать свой статус с сирийскими властями, сдать все имеющееся среднее и тяжелое оружие, а также присягнуть на верность официальной власти Дамаска.

Европейский союз расширил санкционный перечень против России. Как говорится в официальном журнале ЕС, ограничения связаны с воссоединением Крыма с Россией, а также возведением моста через Керченский пролив. Отмечается, что санкции были введены против шести российских компаний и фирм.

Действующий президент Зимбабве заявил о высокой явке на всеобщих выборах

Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнан-гагва заявил о высокой явке на состоявшихся в африканском государстве всеобщих выборах. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter, подчеркнув вовлеченность граждан в избирательный процесс.

«От наших представителей на местах поступает невероятно позитивная информация! Терпеливо жду официальных результатов в соответствии с Конституцией», — отметил он.

Всеобщие президентские выборы прошли в Зимбабве в понедельник. В ноябре прошлого года 93-летний лидер страны Роберт Мугабе ушел в отставку после вынесения импичмента. Ранее в кулуарах саммита БРИКС Эммерсон Мнан-гагва заверил российского президента Владимира Путина, что выборы в Зимбабве пройдут в атмосфере доверия и прозрачности.