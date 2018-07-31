Глава ФСБ утвердил план антитеррористических учений на 2019 год

Москва, 31 июля. Глава ФСБ Александр Бортников утвердил план проведения антитеррористических учений на 2019 год на заседании Федерального оперативного штаба в Москве, говорится в сообщении на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ.

В Москве 31 июля состоялось заседание оперативного штаба под председательством директора ФСБ Александра Бортникова. Участники совещания рассмотрели вопросы улучшения взаимодействия ведомств по борьбе с терроризмом в Северо-Кавзказском федеральном округе.

По итогам заседания был утвержден план антитеррористических учений. На сайте НАК отмечается, что в совещании приняли участие полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников, члены аппарата ФСБ и НАК.

В Дагестане с начала 2018 года неоднократно объявлялся режим КТО. Российские силовики пресекают деятельность участников незаконных вооруженных формирований в регионе.