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Глава ФСБ утвердил план антитеррористических учений на 2019 год
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    Глава ФСБ утвердил план антитеррористических учений на 2019 год

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    Глава ФСБ утвердил план антитеррористических учений на 2019 год

    Москва, 31 июля. Глава ФСБ Александр Бортников утвердил план проведения антитеррористических учений на 2019 год на заседании Федерального оперативного штаба в Москве, говорится в сообщении на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ.

    В Москве 31 июля состоялось заседание оперативного штаба под председательством директора ФСБ Александра Бортникова. Участники совещания рассмотрели вопросы улучшения взаимодействия ведомств по борьбе с терроризмом в Северо-Кавзказском федеральном округе.

    По итогам заседания был утвержден план антитеррористических учений. На сайте НАК отмечается, что в совещании приняли участие полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников, члены аппарата ФСБ и НАК.

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    Автор: Юлия Шелковенко
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