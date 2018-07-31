ОДКБ пока не получала заявлений от Армении на отзыв Хачатурова

Москва, 31 июля. Руководство ОДКБ пока не получало от Армении запросов на отставку главы организации Юрия Хачатурова. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

«У меня нет информации о том, что армянская сторона обращалась с каким-то официальным документом относительно действующего генерального секретаря», — пояснил он РИА Новости.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что власти Армении обвинили главу ОДКБ генерала-полковника Юрия Хачатурова в причастности к беспорядкам, которые произошли в Ереване в марте 2008 года. По версии следствия, он пытался свергнуть конституционный строй страны, вступив с преступный сговор. Сам Хачатуров все обвинения отрицает.

По словам представителей министерства иностранных дел РФ, согласно процедурам ОДКБ, именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря организации.