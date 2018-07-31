«Это крах! Ребят, что вы молчите?»: Солнцев, Бородина и Кадони о переезде «Дома-2»

Телепроект «Дом-2» до конца года переедет на новое место. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий. Новый участок для съемочной площадки будет находиться рядом с попавшей под снос так называемой «Поляной».

Власти Москвы изымают у фирмы «ЕТК-Инвест» землю, на которой вот уже 14 лет идут съемки реалити-шоу «Дом-2». По этому участку пройдет новая дорога из Саларьево до Марьино, а телепроекту в течение месяца предоставят новую площадку взамен изъятой, совсем неподалеку от насиженного места.

Примечательно, что новость об изъятии земли у «Дома-2» появилась 26 июля, однако телеканал ТНТ прокомментировал ее только на следующий день и довольно сдержанно. В пресс-службе ТНТ лишь отметили, что у них «действующий контракт с подрядчиком» и выразили уверенность в том, что «он будет исполнять свои обязательства в рамках контракта».

Федеральное агентство новостей также направило официальный запрос телеканалу с просьбой рассказать о его готовности к переезду «Дома-2». Однако оперативно получить ответ нам не удалось.

Мы связались с ведущими телепроекта. Оказалось, что одного из них эта тема не интересует.

«Я не комментирую эту ситуацию», — сообщила ведущая реалити-шоу Ксения Бородина.

«Слушайте, я не комментирую эту тему. Мне она не кажется интересной», — сказал ведущий Влад Кадони, ранее являвшийся участником этого телешоу.

Более разговорчивым оказался бывший участник «Дома-2» Рустам Калганов (Солнцев).

«Я вчера разговаривал с одним из ведущих проекта. Говорю: «Ребят, что вы молчите?» А мне сказали, что еще сами ничего не знают. Но я могу сказать, что это вообще крах всего. Понимаете, там за все эти годы была выстроена такая инфраструктура, что вот это все перенести будет очень сложно. И мне, с одной стороны, жалко, а с другой стороны — вроде как и интересно. Потому что любые перемены хороши. Тем более для этой нашей вороньей слободки, которую пора менять», — поделился своим мнением с ФАН Рустам Солнцев.

Именно он предлагал ведущим телепроекта «встать грудью» на защиту съемочной площадки «Дома-2» возле коттеджного поселка Летова Роща в Новой Москве.

«Да, предлагал. Пусть они своими еще пока бодрыми, молодыми и красивыми грудями встанут на защиту телепроекта. Ну, хоть какой-то смысл будет. Потому что половина из того, что они делают, вообще не имеет никакого смысла. А так хотя бы ведущие появятся в новостийной повестке, а то только Ольга Бузова тянет за всех лямку», — сказал Рустам Солнцев.

Он пожелал телепроекту еще долго жить и здравствовать, несмотря на вынужденный переезд.