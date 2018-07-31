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«Это крах! Ребят, что вы молчите?»: Солнцев, Бородина и Кадони о переезде «Дома-2»
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    «Это крах! Ребят, что вы молчите?»: Солнцев, Бородина и Кадони о переезде «Дома-2»

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    «Это крах! Ребят, что вы молчите?»: Солнцев, Бородина и Кадони о переезде «Дома-2»

    Телепроект «Дом-2» до конца года переедет на новое место. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий. Новый участок для съемочной площадки будет находиться рядом с попавшей под снос так называемой «Поляной».

    Власти Москвы изымают у фирмы «ЕТК-Инвест» землю, на которой вот уже 14 лет идут съемки реалити-шоу «Дом-2». По этому участку пройдет новая дорога из Саларьево до Марьино, а телепроекту в течение месяца предоставят новую площадку взамен изъятой, совсем неподалеку от насиженного места.

    Примечательно, что новость об изъятии земли у «Дома-2» появилась 26 июля, однако телеканал ТНТ прокомментировал ее только на следующий день и довольно сдержанно. В пресс-службе ТНТ лишь отметили, что у них «действующий контракт с подрядчиком» и выразили уверенность в том, что «он будет исполнять свои обязательства в рамках контракта».

    Федеральное агентство новостей также направило официальный запрос телеканалу с просьбой рассказать о его готовности к переезду «Дома-2». Однако оперативно получить ответ нам не удалось.

    Мы связались с ведущими телепроекта. Оказалось, что одного из них эта тема не интересует.

    «Я не комментирую эту ситуацию», — сообщила ведущая реалити-шоу Ксения Бородина.

    «Ребят, что вы молчите?»: Бородина, Кадони и Солнцев прокомментировали переезд «Дома-2»

    «Слушайте, я не комментирую эту тему. Мне она не кажется интересной», — сказал ведущий Влад Кадони, ранее являвшийся участником этого телешоу.

    «Ребят, что вы молчите?»: Бородина, Кадони и Солнцев прокомментировали переезд «Дома-2»

    Более разговорчивым оказался бывший участник «Дома-2» Рустам Калганов (Солнцев).

    «Я вчера разговаривал с одним из ведущих проекта. Говорю: «Ребят, что вы молчите?» А мне сказали, что еще сами ничего не знают. Но я могу сказать, что это вообще крах всего. Понимаете, там за все эти годы была выстроена такая инфраструктура, что вот это все перенести будет очень сложно.

    И мне, с одной стороны, жалко, а с другой стороны — вроде как и интересно. Потому что любые перемены хороши. Тем более для этой нашей вороньей слободки, которую пора менять», — поделился своим мнением с ФАН Рустам Солнцев.

    «Ребят, что вы молчите?»: Бородина, Кадони и Солнцев прокомментировали переезд «Дома-2»

    Именно он предлагал ведущим телепроекта «встать грудью» на защиту съемочной площадки «Дома-2» возле коттеджного поселка Летова Роща в Новой Москве.

    «Да, предлагал. Пусть они своими еще пока бодрыми, молодыми и красивыми грудями встанут на защиту телепроекта. Ну, хоть какой-то смысл будет. Потому что половина из того, что они делают, вообще не имеет никакого смысла. А так хотя бы ведущие появятся в новостийной повестке, а то только Ольга Бузова тянет за всех лямку», — сказал Рустам Солнцев.

    «Ребят, что вы молчите?»: Бородина, Кадони и Солнцев прокомментировали переезд «Дома-2»

    Он пожелал телепроекту еще долго жить и здравствовать, несмотря на вынужденный переезд.

    «Меня и так удручают рейтинги проекта. Может, эта история их поднимет», — добавил экс-участник «Дома-2».

    Автор: Марина Степанова
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