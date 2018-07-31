Москва, 31 июля. Названа дата проведения президентских выборов в Афганистане. Как сообщила во вторник независимая избирательная комиссия, голосование состоится 20 апреля 2019 года.

Сообщение избирательной комиссии было опубликовано на ее официальной странице в социальной сети Twitter.

В настоящее время наблюдается ухудшение ситуации в Афганистане. В стране участились нападения на Национальные силы безопасности, представителей правительства, а также гражданских лиц.

Ранее обеспокоенность в связи с происходящим в Афганистане на БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге выразили страны-участницы саммита. Они также приветствовали назначенные на 2019 год президентские и на октябрь 2018 года парламентские выборы в государстве.

Кроме того, сегодня в Афганистане отмечается активность террористов, которые ранее находились на территории Сирии. На прошлой неделе боевики напали на учебный медицинский центр в городе Джелалабад.