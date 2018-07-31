Ученые вырастили препарат для профилактики ВИЧ на плантации риса

Мадрид, 31 июля. Ученые в Испании вырастили генетически модифицированный рис, содержащий комбинацию белков, связывающую частицы ВИЧ, что влияет на предотвращение заражения.

Судя по результатам проведенных опытов in vitro, данный экстракт риса нейтрализует вирус иммунодефицита человека. Таким образом, его можно рассматривать в качестве дешевой основы для производства средств профилактики заражения ВИЧ. Предполагается, что данный препарат будет использоваться как наружное средство.

Рис удобен в качестве платформы для получения рекомбинантных белков, потому что его можно выращивать прямо в регионе с высоким риском распространения ВИЧ.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые из Японии нашли способ лечения болезни Альцгеймера без каких-либо побочных эффектов.