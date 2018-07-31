За грантами в Латвию: эксперты рассказали, зачем Навальный встречался с американским подрядчиком

Недавняя поездка блогера Алексея Навального в Латвию вызывает большой интерес. Это связано с человеком, в обществе которого был замечен «лидер несистемной оппозиции». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Прибыв в одну из Прибалтийских республик в середине прошлого месяца, Алексей Навальный со своей семьей отправился в курортный край Латвии — Юрмалу, где поселился в фешенебельном районе Bulduri. Блогер за весь свой отдых практически не выкладывал фотографии. Однако был опубликован один очень важный снимок из ресторана «36 Line». Правда, не самим Навальным.

15 июня президент компании по организации международных перевозок Baltic Travel Group Влад Корягин в своем Instagram выложил совместную фотографию с Навальным, отметив геолокацию в Риге. В ответ подписчики в комментариях выразили свое удивление совместной фотографии, поскольку полагали, что блогер не может выезжать за пределы РФ. Но Влад Корягин заявил, что «все возможно с Baltic Travel Group». Это дает основания полагать, что именно Корягин и Baltic Travel Group помогли организовать поездку Навального.

Однако в Instagram у Корягина не было ни одной фотографии со встречи, которая была сделана днем ранее. Однако все эти фотографии есть на официальной странице Baltic Travel Group в социальной сети Facebook. Так, в аккаунте компании была опубликована серия фотографий Корягина, которая была сделана в ходе официальной встречи с Нэнси Бикофф Петтит — послом Соединенных Штатов в Латвии, а также с Риком Снайдером, занимающим должность губернатора Мичигана.

Одним из соорганизаторов встречи оказался фонд AmCham Latvia, который занимается налаживанием коммерческих отношений местного бизнеса с Соединенными Штатами и который был основан инвесторами из США. В публикации говорится, что «делегация высокого уровня» была гостем Baltic Travel Group. Последняя организует международные поездки.

Получается, что практически единственная фотография Навального с отдыха в Латвии была сделана вместе с руководителем компании, которая занимается выполнением подрядов для американского правительства в странах Прибалтики.

На американские деньги

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в комментарии ФАН отметила, что воспринимать Навального в роли российского несистемного политика уже никак нельзя. Он — полностью дискредитированная персона по всем фронтам.

«Абсолютное неумение выстраивать взаимоотношения с соратниками, постоянный «засвет» с западными политиками, настроенными против России, постоянные тусовки за границей. И это единственное, чем Навальный знаменит сейчас. Любая новость с его участием идет ему в минус, так как он своей деятельностью только подставляется. Очередная его встреча с представителями компаний, занятых выполнением поручений США, в Прибалтике также удивления не вызывает. Удивление вызывают оставшиеся последователи Навального, которые до сих пор его поддерживают», — резюмировала Наталия Елисеева.

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии для ФАН отметил, что прибалтийские страны за последние несколько лет превратились в локальный центр политической эмиграции и одновременно — в передовой плацдарм пропагандистской войны против России. В Литве, Латвии и Эстонии расположены крупные оппозиционные медиа, проходят форумы протестно настроенных лиц, так или иначе связанных с Россией. При этом основные каналы финансирования — это средства бывшего главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского и в гораздо более существенном объеме — американские деньги.

«Известный давно налаженными связями с США Навальный имеет множество контактов среди эмигрантов и американских спонсоров. Его деятельность стала гораздо в меньшей степени спонсироваться российскими компаниями олигархов и их доверенными лицами, так как политик оказался не в состоянии стать реальной оппозицией и составить настоящую конкуренцию власти, утратив большую часть имевшейся популярности», — добавил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, Навальный — не новая ставка для американских спонсоров, а хорошо изученный персонаж. Сам же он не в состоянии привлекать средства для своей деятельности лишь внутри России, генерировать идеи и применять новые протестные технологии.

«Встречи Навального в Прибалтике, его поездки в Европу и США подтверждают факт взаимного интереса сторон: американцам нужно более-менее популярное и относительно молодое лицо для лидерства в оппозиции, а Навальному необходимо сконцентрировать в своих руках все идущие пока мимо него потоки средств из США на политическую борьбу и пропаганду», — резюмировал Сергей Простаков.

Напомним, что заместитель директора образовательной программы Йельского университета США Тимоти Стамп подтвердил информацию, что глава «избирательного штаба» блогера Алексея Навального Леонид Волков, вопреки его утверждениям, сотрудничает с американским Национальным фондом демократии (NED).