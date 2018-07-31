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Сирийская оппозиция намерена обсудить с РФ в Сочи вопрос возвращения беженцев
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    Сирийская оппозиция намерена обсудить с РФ в Сочи вопрос возвращения беженцев

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    Сирийская оппозиция намерена обсудить с РФ в Сочи вопрос возвращения беженцев

    Сочи, 31 июля. Делегация сирийской оппозиции намерена обсудить на встрече с делегацией России проблему возвращения беженцев в Сирию. Об этом рассказал руководитель миссии Ахмад Тоаме.

    По его словам, на предыдущих встречах обсуждались вопросы по урегулированию в Идлибе. Также стороны коснулись тем конституционной комиссии, заключенных.

    Как пишет РИА Новости, Тоаме уточнил, что делегация надеется обсудить с российской стороной вопрос беженцев. Напомним, встреча делегаций проходит в Сочи в рамках «Астаны-10». Переговоры будут продолжаться два дня. В них принимают участие представители стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция).

    Делегация сирийской оппозиции прибыла накануне на переговоры в Сочи. 

    Ранее Ообщаслоь, что лидер оппозиции САР ждет обсуждения конституционного комитета на переговорах в Астане

    Сирийская оппозиция намерена обсудить с РФ в Сочи вопрос возвращения беженцев

    Автор: Алия Садыкова
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