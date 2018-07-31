Сирийская оппозиция намерена обсудить с РФ в Сочи вопрос возвращения беженцев

Сочи, 31 июля. Делегация сирийской оппозиции намерена обсудить на встрече с делегацией России проблему возвращения беженцев в Сирию. Об этом рассказал руководитель миссии Ахмад Тоаме.

По его словам, на предыдущих встречах обсуждались вопросы по урегулированию в Идлибе. Также стороны коснулись тем конституционной комиссии, заключенных.

Как пишет РИА Новости, Тоаме уточнил, что делегация надеется обсудить с российской стороной вопрос беженцев. Напомним, встреча делегаций проходит в Сочи в рамках «Астаны-10». Переговоры будут продолжаться два дня. В них принимают участие представители стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция).

Делегация сирийской оппозиции прибыла накануне на переговоры в Сочи.

Ранее Ообщаслоь, что лидер оппозиции САР ждет обсуждения конституционного комитета на переговорах в Астане.