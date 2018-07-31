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Верховный суд признал приговор экс-полковнику СК РФ Максименко законным
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    Верховный суд признал приговор экс-полковнику СК РФ Максименко законным

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    Верховный суд признал приговор генералу Максименко законным

    Москва, 31 июля. Приговор по делу экс-начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко останется без изменений. Такое решение вынес Верховный суд РФ, признавший приговор за получение взятки законным.

    «Приговор Мосгорсуда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в решении апелляционной коллегии по уголовным делам.   

    Напомним, 20 апреля Максименко признали виновным в получении взятки, его приговорили к 13 годам заключения в колонии строгого режима. Кроме того, экс-глава УСБ СКР должен выплатить 165 миллионов рублей.  

    Следствие доказало, что Максименко получил от криминального авторитета Шакро Молодого взятку в полмиллиона долларов. Еще 50 тысяч на тот момент полковнику СК РФ принес предприниматель Бадри Шенгелия, что ускорило расследование кражи часов бизнесмена. 

    Автор: Федор Веснин
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