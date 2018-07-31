Сирия: ООН устранилась от контроля буферной зоны в районе Голанских высот

Сирия, 31 июля. Вооруженный контингент ООН практически не контролирует буферную зону между линиями «Альфа» и «Браво» в районе Голанских высот, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Действующие в районе буферной зоны сотрудники Организации Объединенных Наций практически не покидают своей базы, расположенной в населенном пункте Харфа провинции Кунейтра.

«Сотрудников ООН и их автомобили с соответствующей символикой можно довольно часто увидеть в районе их базы [распложена в Харфе – Прим. ред. ФАН], однако они ее покидают только для того, чтобы съездить в Дамаск. Патрулирование местности практически не производится»,— рассказал корреспонденту ФАН один из местных жителей города Харфа.

Действительно, за несколько часов работы в населенном пункте базу ООН не покинул ни один автомобиль организации, хотя согласно резолюции ООН №350 от 31 мая 1974 года, сотрудники миссии должны проводить дневное и ночное патрулирование. Можно предположить, что в работу организации могла вмешаться гражданская война, однако боевые действия в Харфе не велись, и город цел.

«Они [сотрудники миссии — Прим. ред. ФАН] уже давно самоустранились от своих обязанностей. Мы их практически не видим, о них напоминает только их база», — заключил собеседник.

Напомним, образованная в 1974 году зона сил ООН по наблюдению за разъединением Сирии и Израиля [СООННР] представляет собой буферную зону, протяженностью в 80 километров с севера на юг и до 10 километров с запада на восток. При этом границу израильской зоны у Голанских высот принято называть линей «Альфа», а границу Сирии — линией «Браво».

Само же соглашение о разъединении израильских и сирийских войск от 1974 года предусматривает ограничение количества используемого сторонами вооружения, а также введение ограниченного вооруженного контингента Организации Объединенных Наций. Для контроля над зоной были созданы два лагеря, более 40 укреплений с постоянно дежурящими на них сотрудниками миссии, а также 11 наблюдательных пунктов.

Согласно договору, каждый день контингент СООННР должен проводить дневное и ночное патрулирование местности.