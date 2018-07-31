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В ДНР сообщили о двух погибших при обстреле ВСУ
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    В ДНР сообщили о двух погибших при обстреле ВСУ

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    В ДНР сообщили о двух погибших при обстреле ВСУ

    Донецк, 31 июля. Два человека погибли, двое ранены в результате обстрела украинскими силовиками села Саханка на юге Донецкой народной республики.

    Об этом рассказал глава пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. По его словам, группа военных ДНР без оружия перемещалась в пункт постоянной дислокации. Они возвращались после оказания помощи местным жителям, пострадавшим от предыдущих обстрелов ВСУ.

    Отмечается, что в результате минометного обстрела киевских силовиков пострадали два человека, еще двое военнослужащих погибли.

    Напомним, ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала перемирие с 1 июля. Киев начал военную операцию против Донбасса в апреле 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о своей независимости.

    Ранее сообщалось, что украинские силовики за сутки три раза обстреляли ЛНР.

    В ДНР сообщили о двух погибших при обстреле ВСУ

    Автор: Алия Садыкова
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