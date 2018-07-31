Урок от Рабиновича: от «бредового» украинского учебника географии к переделу карты мира

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович высказал возмущение новым украинским учебником географии для 8-го класса. Парламентарий заявил, что киевские власти пытаются строить страну «за счет внушаемого детям бреда, подменяющего реальные дела».

Рабинович отметил, что в учебнике изложены выдуманные факты о «всемирном экспорте украинского зерна» и «космической программе страны», а также содержится комичное заявление об «украинцах как славянизированных германцах».

Насколько опасны для самой Украины такого рода подходы к истории — и почему вдруг депутат Рады озаботился «неправильным» учебником?

Бред и шок

«Я в шоковом состоянии», — заявил Вадим Рабинович. По его словам, новую страну надо строить за счет «реальных сдвигов», а не «бреда, который мы начинаем внушать детям».

По мнению депутата, смешно говорить о том, что «Украина подарила миру Крылья» (притом что национальность братьев Райт или Николая Жуковского всем хорошо известна), или рассказывать о «национальной космической программе» в тот момент, когда у Киева нет не только своего национального космодрома, но и стабильной спутниковой группировки. Единственный работающий украинский спутник на орбите Земли — это студенческий наноспутник-кубсат PolyITAN-1, запущенный в 2014 году с российского космодрома «Ясный».

Кроме того, Рабиновича поразило и открытое мифотворчество в школьном учебнике — в частности, упоминание «генетической трипольской пшеницы», которой украинцы якобы накормили весь мир, и утверждение об «славянизированных германцах», которое основывалось на схожести некоторых слов украинского языка с немецкими корнями.

«В украинском языке много слов, близких к немецкому и английскому языкам, которых нет в русском языке», — говорится в украинском учебнике. В качестве примеров приводится украинское слово «цибуля» и немецкое zwiebel — лук, или украинское название крепости, «фортеця», что соответствует немецкому слову festung — крепость.

В порядке такого же бреда Рабинович предложил добавить в те же учебники «альтернативную историческую теорию», написав, что город Борисполь под Киевом был назван в честь первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина, «развалившего СССР и СНГ в интересах Украины».

Вадим Рабинович уже не раз критиковал нынешний киевский режим, заявив, например, в прошлом году, что действующие власти довели украинский народ до полного обнищания. Однако по теме истории он высказался впервые, затронув весьма болезненные для украинской идеи «сакральные основы» национальной мифологии.

Миф и комикс: противостояние подходов

Сегодня мы видим огромное количество примеров всепроникающего воздействия современных СМИ и, шире того, общего медийного и образовательного поля на сознание даже взрослых людей, не говоря уже о детях. Часто такого рода воздействие воспринимается нами с изрядной долей иронии — так, в 2003 году широко обсуждался факт того, что около 390 тысяч жителей Великобритании (это составляет около 0,7% от общего числа жителей страны) во время официальной переписи населения записали себя «джедаями» в графе «религия».

Все это можно было бы отнести к влиянию поп-культуры на умы и объявить данный факт простым курьезом, если бы после этой переписи несуществующая религия «джедаизма» не получила в Великобритании официальный статус, который, в том числе, подразумевает налоговые послабления для мест отправления культа (храмов) и возможность участия «священников»-джедаев в актах заключения брака, рождения и смерти.

Столь же смешным можно считать и «комикс» об исторических и современных свершениях «незалежной», если бы его результатом не являлась тотальная деструктивная перекройка массового сознания жителей Украины. Причем такая деструкция сознательно осуществляется в самом уязвимом, детском возрасте, когда критическое восприятие информации об окружающем мире находится на минимальном уровне, а все знания транслируются в детские умы через авторитет учебника и фигуру учителя.

Надо сказать, что практически все постсоветские государства вскоре после обретения формальной независимости начали в той или иной степени выдумывать собственную историю, так как их «незалежный» статус вступил в противоречие с историей реальной, во многом связанной с историей Москвы, России, а затем Российской Империи и СССР.

В частности, для украинского случая пришлось выдумывать невероятные исторические связи с трипольцами, скифами, готами (германцами), которые все в той или иной степени объявлялись «протоукраинцами», — несмотря на то, что по факту все эти народы в историческое время покинули территорию Украины, оставив лишь незначительные элементы своей языковой, религиозной и материальной культуры.

Губительную роль для такого украинского «джедаизма» как национальной идеи сыграл и тот факт, что вплоть до конца XVII века, на протяжении практически двух тысяч лет, большую часть территории Центральной Украины занимало так называемое Дикое поле, территория-перекресток, на которой соседние державы постоянно выясняли взаимоотношения. Как следствие, население этих плодородных, но «бесхозных» земель во многом было кочевым и непостоянным. При этом в настоящих, исторических украинцах причудливо переплелись волны русского, польского и турецкого влияния, в результате которых и возникла современная Украина.

К сожалению, современные украинские историки оказались совершенно не готовы к принятию реальных предков украинской нации, предложив детям националистический комикс вместо реальных исторических фактов. Вообще, на Украине сегодня мало кого интересует отсылка к историческим источникам, цитирование каких-то признанных подлинных документов.

Украинская власть на протяжении всей истории независимости действовала в совершенно ином ключе: выдумывалась максимально упрощенная, «национально-ориентированная» и, как правило, открыто русофобская «гипотеза», после чего она безо всякой научной проверки или хотя бы публичного обсуждения беззастенчиво вгонялась, через медиа и учебники, в умы тех людей, не способных мыслить критично.

В результате реальная история украинского народа была низведена до уровня диснеевского мультфильма. Конечно, это преподносилось как «воссоздание украинской нации», но по факту, готов ли кто-то умирать или побеждать за «национальных героев», в лучшем случае похожих на Микки-Мауса или Скруджа Макдака?

Напротив, подлинная история любого народа дает архетипические сюжеты, которые помогают людям выжить в сложной ситуации. В то время как почерпнуть что-то из лживых учебников, не наполненных настоящими свершениями и страданиями, реальным потом и кровью, невыдуманными любовью и патриотизмом, украинские школьники просто не в состоянии. Ведь вместо этого им предлагают кисло-сладкое повидло выдуманных «хероев» и вымышленной истории.

Зачем оглуплять свой народ?

Выбор украинской элиты в пользу оглупления народа, которому можно впихнуть в мозги сказку о казаках-«джедаях» или бандеровцах-«повстанцах» против Империи Зла, достаточно показателен. В любом национальном строительстве присутствует такая дилемма: либо элита пытается поднять самосознание масс на достойный уровень, предъявляя не менее высокие требования к отбору в собственные ряды, — либо она старается «опустить» массовое бессознательное на минимально возможную планку, чтобы обеспечить самой себе несколько десятилетий сытой жизни.

В реальности, конечно, такие процессы идут в диалектическом единстве — и в элите, и в народе есть силы, которым приятнее ситуация «отрицательного отбора», без великих свершений и глобальных целей. Но обычно это связано со спокойными временами, когда и страна, и народ пребывают в историческом коконе, без сильных врагов вокруг и без острых кризисов внутри. Лишь в такой ситуации можно позволить себе строить выдуманную историю и плодить комичных героев — только «тучные годы» позволяют делать это безнаказанно.

Но этот путь, которым по факту шла Украина весь период своей новейшей «незалежности» до переворота, вел в никуда. На нем нет, да и не может быть народной войны против «агрессора» — приди он с Востока или с Запада. Парадоксальный факт: подавляющее большинство украинцев всерьез не верит даже в то, что Крым и Донбасс, как и другие регионы исторической Новороссии, должны им принадлежать по справедливости. Если бы они считали иначе, они начали бы ту самую национально-освободительную войну, о которой им постоянно твердят с телеэкранов делающие бизнес на гражданской войне.

А вот как раз в Донбассе люди готовы умирать за свои убеждения — сказывается то, что именно в этом регионе Украины сохранилась наиболее полная версия реальной русской истории.

До сих пор украинской элите было проще строить «нацию-комикс», но оказалось, что это абсолютно инфантильный подход. Ведь даже зверства бандеровцев она предпочитает замалчивать, бегая от исторических фактов. Например, когда киевским политикам и историкам указывают на Волынскую резню и прочие зверства украинских нацистов, они начинают вещать о переодетых злых НКВД-шниках и «длинной руке Москвы».

Взрослые, выращенные на комиксах, не готовы воевать. И это, судя по всему, стало проблемой для киевской элиты.

Так что, если вам «смешно с Рабиновича» — не смейтесь. Его высказывания — отнюдь не бездумное глумление над ситуацией, но, скорее, трезвый подход к исправлению путей создания новой украинской нации и, не больше не меньше, приготовления к войне. В случае успеха такая нация действительно будет способна воевать с кем угодно.

Что интересно, в раскритикованном им издательстве, среди прочего «бреда», вышла в свет и примечательная «этнополитическая карта мира». В которой Россия, Великобритания, Бразилия и даже США заботливо поделены на массу несвязных регионов, в то время как Украина красуется в виде монолитного «этнополитического» куска, включая территории Крыма и Донбасса.

Словом, от украинской идеи никто в Киеве не отказывается. Ее просто хотят сделать гораздо более взрослой и боевитой.