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Урок от Рабиновича: от «бредового» украинского учебника географии к переделу карты мира
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    Урок от Рабиновича: от «бредового» украинского учебника географии к переделу карты мира

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    Вадим Рабинович.

    Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович высказал возмущение новым украинским учебником географии для 8-го класса. Парламентарий заявил, что киевские власти пытаются строить страну «за счет внушаемого детям бреда, подменяющего реальные дела». 

    Рабинович отметил, что в учебнике изложены выдуманные факты о «всемирном экспорте украинского зерна» и «космической программе страны», а также содержится комичное заявление об «украинцах как славянизированных германцах».

    Насколько опасны для самой Украины такого рода подходы к истории — и почему вдруг депутат Рады озаботился «неправильным» учебником?

    Вадим Рабинович.

    Бред и шок

    «Я в шоковом состоянии», — заявил Вадим Рабинович. По его словам, новую страну надо строить за счет «реальных сдвигов», а не «бреда, который мы начинаем внушать детям». 

    По мнению депутата, смешно говорить о том, что «Украина подарила миру Крылья» (притом что национальность братьев Райт или Николая Жуковского всем хорошо известна), или рассказывать о «национальной космической программе» в тот момент, когда у Киева нет не только своего национального космодрома, но и стабильной спутниковой группировки. Единственный работающий украинский спутник на орбите Земли — это студенческий наноспутник-кубсат PolyITAN-1, запущенный в 2014 году с российского космодрома «Ясный».

    Кроме того, Рабиновича поразило и открытое мифотворчество в школьном учебнике — в частности, упоминание «генетической трипольской пшеницы», которой украинцы якобы накормили весь мир, и утверждение об «славянизированных германцах», которое основывалось на схожести некоторых слов украинского языка с немецкими корнями.

    «В украинском языке много слов, близких к немецкому и английскому языкам, которых нет в русском языке», — говорится в украинском учебнике. В качестве примеров приводится украинское слово «цибуля» и немецкое zwiebel — лук, или украинское название крепости, «фортеця», что соответствует немецкому слову festung — крепость.

    В порядке такого же бреда Рабинович предложил добавить в те же учебники «альтернативную историческую теорию», написав, что город Борисполь под Киевом был назван в честь первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина, «развалившего СССР и СНГ в интересах Украины». 

    Вадим Рабинович уже не раз критиковал нынешний киевский режим, заявив, например, в прошлом году, что действующие власти довели украинский народ до полного обнищания. Однако по теме истории он высказался впервые, затронув весьма болезненные для украинской идеи «сакральные основы» национальной мифологии.

    Украинские молодчики.

    Миф и комикс: противостояние подходов

    Сегодня мы видим огромное количество примеров всепроникающего воздействия современных СМИ и, шире того, общего медийного и образовательного поля на сознание даже взрослых людей, не говоря уже о детях. Часто такого рода воздействие воспринимается нами с изрядной долей иронии — так, в 2003 году широко обсуждался факт того, что около 390 тысяч жителей Великобритании (это составляет около 0,7% от общего числа жителей страны) во время официальной переписи населения записали себя «джедаями» в графе «религия». 

    Все это можно было бы отнести к влиянию поп-культуры на умы и объявить данный факт простым курьезом, если бы после этой переписи несуществующая религия «джедаизма» не получила в Великобритании официальный статус, который, в том числе, подразумевает налоговые послабления для мест отправления культа (храмов) и возможность участия «священников»-джедаев в актах заключения брака, рождения и смерти. 

    Столь же смешным можно считать и «комикс» об исторических и современных свершениях «незалежной», если бы его результатом не являлась тотальная деструктивная перекройка массового сознания жителей Украины. Причем такая деструкция сознательно осуществляется в самом уязвимом, детском возрасте, когда критическое восприятие информации об окружающем мире находится на минимальном уровне, а все знания транслируются в детские умы через авторитет учебника и фигуру учителя.

    Надо сказать, что практически все постсоветские государства вскоре после обретения формальной независимости начали в той или иной степени выдумывать собственную историю, так как их «незалежный» статус вступил в противоречие с историей реальной, во многом связанной с историей Москвы, России, а затем Российской Империи и СССР. 

    В частности, для украинского случая пришлось выдумывать невероятные исторические связи с трипольцами, скифами, готами (германцами), которые все в той или иной степени объявлялись «протоукраинцами», — несмотря на то, что по факту все эти народы в историческое время покинули территорию Украины, оставив лишь незначительные элементы своей языковой, религиозной и материальной культуры. 

    Факельное шествие на Украине.

    Губительную роль для такого украинского «джедаизма» как национальной идеи сыграл и тот факт, что вплоть до конца XVII века, на протяжении практически двух тысяч лет, большую часть территории Центральной Украины занимало так называемое Дикое поле, территория-перекресток, на которой соседние державы постоянно выясняли взаимоотношения. Как следствие, население этих плодородных, но «бесхозных» земель во многом было кочевым и непостоянным. При этом в настоящих, исторических украинцах причудливо переплелись волны русского, польского и турецкого влияния, в результате которых и возникла современная Украина.

    К сожалению, современные украинские историки оказались совершенно не готовы к принятию реальных предков украинской нации, предложив детям националистический комикс вместо реальных исторических фактов. Вообще, на Украине сегодня мало кого интересует отсылка к историческим источникам, цитирование каких-то признанных подлинных документов. 

    Украинская власть на протяжении всей истории независимости действовала в совершенно ином ключе: выдумывалась максимально упрощенная, «национально-ориентированная» и, как правило, открыто русофобская «гипотеза», после чего она безо всякой научной проверки или хотя бы публичного обсуждения беззастенчиво вгонялась, через медиа и учебники, в умы тех людей, не способных мыслить критично. 

    В результате реальная история украинского народа была низведена до уровня диснеевского мультфильма. Конечно, это преподносилось как «воссоздание украинской нации», но по факту, готов ли кто-то умирать или побеждать за «национальных героев», в лучшем случае похожих на Микки-Мауса или Скруджа Макдака? 

    Напротив, подлинная история любого народа дает архетипические сюжеты, которые помогают людям выжить в сложной ситуации. В то время как почерпнуть что-то из лживых учебников, не наполненных настоящими свершениями и страданиями, реальным потом и кровью, невыдуманными любовью и патриотизмом, украинские школьники просто не в состоянии. Ведь вместо этого им предлагают кисло-сладкое повидло выдуманных «хероев» и вымышленной истории.

    Вылезшие из схронов.

    Зачем оглуплять свой народ?

    Выбор украинской элиты в пользу оглупления народа, которому можно впихнуть в мозги сказку о казаках-«джедаях» или бандеровцах-«повстанцах» против Империи Зла, достаточно показателен. В любом национальном строительстве присутствует такая дилемма: либо элита пытается поднять самосознание масс на достойный уровень, предъявляя не менее высокие требования к отбору в собственные ряды, — либо она старается «опустить» массовое бессознательное на минимально возможную планку, чтобы обеспечить самой себе несколько десятилетий сытой жизни.

    В реальности, конечно, такие процессы идут в диалектическом единстве — и в элите, и в народе есть силы, которым приятнее ситуация «отрицательного отбора», без великих свершений и глобальных целей. Но обычно это связано со спокойными временами, когда и страна, и народ пребывают в историческом коконе, без сильных врагов вокруг и без острых кризисов внутри. Лишь в такой ситуации можно позволить себе строить выдуманную историю и плодить комичных героев — только «тучные годы» позволяют делать это безнаказанно. 

    Но этот путь, которым по факту шла Украина весь период своей новейшей «незалежности» до переворота, вел в никуда. На нем нет, да и не может быть народной войны против «агрессора» — приди он с Востока или с Запада. Парадоксальный факт: подавляющее большинство украинцев всерьез не верит даже в то, что Крым и Донбасс, как и другие регионы исторической Новороссии, должны им принадлежать по справедливости. Если бы они считали иначе, они начали бы ту самую национально-освободительную войну, о которой им постоянно твердят с телеэкранов делающие бизнес на гражданской войне.

    А вот как раз в Донбассе люди готовы умирать за свои убеждения — сказывается то, что именно в этом регионе Украины сохранилась наиболее полная версия реальной русской истории. 

    Дети Донбасса.

    До сих пор украинской элите было проще строить «нацию-комикс», но оказалось, что это абсолютно инфантильный подход. Ведь даже зверства бандеровцев она предпочитает замалчивать, бегая от исторических фактов. Например, когда киевским политикам и историкам указывают на Волынскую резню и прочие зверства украинских нацистов, они начинают вещать о переодетых злых НКВД-шниках и «длинной руке Москвы». 

    Взрослые, выращенные на комиксах, не готовы воевать. И это, судя по всему, стало проблемой для киевской элиты.

    Так что, если вам «смешно с Рабиновича» — не смейтесь. Его высказывания — отнюдь не бездумное глумление над ситуацией, но, скорее, трезвый подход к исправлению путей создания новой украинской нации и, не больше не меньше, приготовления к войне. В случае успеха такая нация действительно будет способна воевать с кем угодно.

    Урок от Рабиновича: от «бредового» украинского учебника географии к переделу карты мира

    Что интересно, в раскритикованном им издательстве, среди прочего «бреда», вышла в свет и примечательная «этнополитическая карта мира». В которой Россия, Великобритания, Бразилия и даже США заботливо поделены на массу несвязных регионов, в то время как Украина красуется в виде монолитного «этнополитического» куска, включая территории Крыма и Донбасса.

    Словом, от украинской идеи никто в Киеве не отказывается. Ее просто хотят сделать гораздо более взрослой и боевитой.

    Автор: Алексей Анпилогов
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