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Украина
Суд в Киеве назначил Януковичу нового адвоката в деле о «госизмене»
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    Суд в Киеве назначил Януковичу нового адвоката в деле о «госизмене»

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    Суд в Киеве назначил Януковичу нового адвоката в деле о «госизмене»

    Киев, 31 июля. В Киеве экс-президенту Украины Виктору Януковичу назначат нового государственного адвоката в рамках дела о госизмене. Соответствующее поручение Оболонский районный суд Киева дал Центру безоплатной правовой помощи.

    Отказ прежней защиты Януковича принимать участие в судебных дебатах стал причиной такого решения — адвокаты не явились на заседание после объявленного перерыва.

    «В связи с этим защитник подлежит назначению из Регионального центра по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи в г. Киеве», — говорится в решении украинского суда. 

    Ранее Верховный суд Украины запретил изменять подсудность дела о госизмене бывшего президента страны.

    Напомним, украинская прокуратура требует приговорить бывшего президента к пожизненному заключению.

    22 февраля 2014 года в ходе политического кризиса на Украине Янукович был фактически отстранен от власти. После этого против него были возбуждены многочисленные уголовные дела.

    Автор: Тимур Румянцев
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