Суд в Киеве назначил Януковичу нового адвоката в деле о «госизмене»

Киев, 31 июля. В Киеве экс-президенту Украины Виктору Януковичу назначат нового государственного адвоката в рамках дела о госизмене. Соответствующее поручение Оболонский районный суд Киева дал Центру безоплатной правовой помощи.

Отказ прежней защиты Януковича принимать участие в судебных дебатах стал причиной такого решения — адвокаты не явились на заседание после объявленного перерыва.

«В связи с этим защитник подлежит назначению из Регионального центра по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи в г. Киеве», — говорится в решении украинского суда.

Ранее Верховный суд Украины запретил изменять подсудность дела о госизмене бывшего президента страны.

Напомним, украинская прокуратура требует приговорить бывшего президента к пожизненному заключению.

22 февраля 2014 года в ходе политического кризиса на Украине Янукович был фактически отстранен от власти. После этого против него были возбуждены многочисленные уголовные дела.