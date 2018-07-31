Российский адмирал объяснил, как фрегат ВМС РФ превзошел боевые корабли США

Москва, 31 июля. Бывший командующий Северного флота России Вячеслав Попов заявил, что новый сторожевой фрегат «Адмирал флота Касатонов» превосходит американские корабли прибрежной зоны из серии LCS по системам вооружения.

«Адмирал флота Касатонов» превосходит их по начинке, системам вооружения, наблюдения и целеуказания, за счет более современного уровня этих систем и новейших технологий при их создании», — пояснил Попов РИА Новости.

Ранее американское издание Business Insider написало, что строящийся «Адмирал Касатонов» хорошо вооружен и явно превосходит корабли ВМС США, у которых есть проблемы с двигателями.

Фрегат «Адмирал Касатонов» имеет в длину 135 метров, в ширину — 16 метров. Судно будет способно разгоняться до 30 узлов и преодолевать до 4 тыс. миль с автономностью плавания 30 суток.