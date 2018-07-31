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В Сочи могут предложить механизм освобождения задержанных в Сирии
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    В Сочи могут предложить механизм освобождения задержанных в Сирии

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    В Сочи могут предложить механизм освобождения задержанных в Сирии

    Сочи, 31 июля. Страны-гаранты перемирия по Сирии могут призвать к освобождению задержанных. «Пилотный проект» будет включен в итоговый документ после переговоров в Сочи, сообщил дипломатический источник.

    Механизм освобождения задержанных будет прописан в заявлении по итогам десятого раунда переговоров по Сирии в Сочи в астанинском формате. Если «пилотный проект» будет успешным, его действие продлят в будущем, отметил собеседник РИА Новости.

    Известно, что на десятом раунде обсуждался вопрос о продлении перемирия в Сирии, конституционной комиссии и освобождения заключенных. Накануне состоялись двусторонние консультации в закрытом режиме, а также трехстороння встреча делегаций России, Турции и Ирана. В работе переговорной площадки принимает участие спецпосланник ООН Стаффан де Мистура.

    Автор: Юлия Шелковенко
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