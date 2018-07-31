Турчинов предложил ввести на Украине уголовную ответственность за торговлю с РФ

Москва, 31 июля. На Украине могут ввести уголовную ответственность за торговлю и экономическое сотрудничество с Россией. С таким предложением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

В эфире телеканала «112» он заявил, что в отношении тех, кто закупает в РФ вещи, которые «могут производиться на Украине», якобы «должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность».

Таким выступлением Турчинов отреагировал на заключение договора филиалом акционерной компании «Украинские железные дороги» с филиалом РЖД на покупку 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» общей стоимостью 181,9 тысячи гривен (около 6,8 тысячи долларов). Позже закупка была остановлена.

После 2014 года Киев активно проводит политику замещения российской продукции на рынке, делая соответствующие громкие заявления. При этом, согласно данным Госкомстата, за период с января по апрель импорт из России на Украину увеличился на 31% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.