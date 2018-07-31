Меню
Политика
Турчинов предложил ввести на Украине уголовную ответственность за торговлю с РФ
Новороссия
В ДНР сообщили о двух погибших при обстреле ВСУ
Следующая новость
Загрузка...

    Турчинов предложил ввести на Украине уголовную ответственность за торговлю с РФ

    33

    В Киеве предложили уголовно наказывать за торговлю с Россией

    Москва, 31 июля. На Украине могут ввести уголовную ответственность за торговлю и экономическое сотрудничество с Россией. С таким предложением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

    В эфире телеканала «112» он заявил, что в отношении тех, кто закупает в РФ вещи, которые «могут производиться на Украине», якобы «должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность».

    Таким выступлением Турчинов отреагировал на заключение договора филиалом акционерной компании «Украинские железные дороги» с филиалом РЖД на покупку 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» общей стоимостью 181,9 тысячи гривен (около 6,8 тысячи долларов). Позже закупка была остановлена.

    После 2014 года Киев активно проводит политику замещения российской продукции на рынке, делая соответствующие громкие заявления. При этом, согласно данным Госкомстата, за период с января по апрель импорт из России на Украину увеличился на 31% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.