«Прислуживали как рабыни»: сестры-убийцы рассказали, почему подняли руку на отца

Москва, 31 июля. Мужчина, которого в воскресенье убили собственные дочери, был тираном, позволявшим себе распускать руки и унижать детей. Об этом сообщила одна из обвиняемых девушек Ангелина Хачатурян.

«Отец никуда нас не отпускал, чтобы никто не видел синяков и побоев. Сколько я себя помню, он нас бил всегда. У него дома было столько оружия. Пистолет, револьвер какой-то, дробовик. Бита, ножи. Сколько раз он угрожал убить», — рассказала дочь убитого в интервью газете «Комсомольская правда».

По словам Ангелины, отец регулярно избивал и супругу, а затем выгнал ее из дома. Общаться с мамой сестрам Хачатурян было запрещено.

«Он требовал, чтобы мы постоянно были рядом и приходили по первому его зову. У него специальный был звоночек, он в него звонил, и кто-нибудь из нас троих мгновенно должна была к нему подбежать, хоть днем, хоть ночью. И делать все, что он скажет. Он даже окно сам не открывал, мы должны были ему прислуживать как рабыни», — вспомнила Ангелина Хачатурян.

Напомним, по версии правоохранителей, в воскресенье сестры убили отца, напав на того с ножом, молотком и газовым баллончиком. Следствие ранее ужесточило им обвинение. В настоящее время сестры находятся в СИЗО.