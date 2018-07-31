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Два российских фильма получили награды на кинофестивале БРИКС в ЮАР
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    Два российских фильма получили награды на кинофестивале БРИКС в ЮАР

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    Два российских фильма получили награды на кинофестивале БРИКС в ЮАР

    Москва, 31 июля. Два российских фильма получили награды кинофестиваля стран БРИКС, который прошел в городе Дурбан на востоке Южно-Африканской Республики. Это драма режиссера Александра Ханта под названием «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и фильм «Время первых» Дмитрия Киселева.

    Как говорится в сообщении пресс-службы кинофестиваля, Ханту за работу над картиной «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» была присуждена награда за лучшую режиссуру. Актер Владимир Ильин получил приз за лучшую роль второго плана в фильме «Время первых», передает издание «Российская газета».

    Международный кинофестиваль стран-членов БРИКС (РФ, ЮАР, Китай, Бразилия и Индия) проходил в южноафриканской республике уже в третий раз. 

    Напомним, ранее сообщалось, что фильм режиссера Алексея Федорченко «Война Анны» получил гран-при второго фестиваля нового российского кино «Горький fest».

     

    Автор: Тимур Румянцев
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