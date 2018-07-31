До Европы очень далеко: в Киеве признали катастрофическую ситуацию с перевозками пассажиров

Киев, 31 июля. Поездки в городских и междугородних маршрутках зачастую превращаются для граждан Украины в настоящую катастрофу. Согласно подсчетам экспертов, каждый год на Украине во время поездок в маршрутках погибает от 70 до 80 человек, порядка 800 пассажиров получают увечья и травмы.

Жуткие истории о «маршрутках-убийцах» почти каждый день появляются в украинских СМИ. Пассажиры инцидентов делятся страшными снимками и видео с мобильных телефонов.

После происшествий с летальным исходом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал изымать транспорт у незаконных перевозчиков, пишут украинские СМИ.

В ходе специальной операции «Перевозчик» за пять дней киевские полицейские выявили 382 технически неисправных транспортных средства. Кроме того, было зафиксировано более двух тысяч нарушений законодательства, допущенных водителями-перевозчиками.

Как отметил экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава, изменить ситуацию с безопасностью пассажирских перевозок на Украине гипотетически можно, но для этого необходима «колоссальная политическая воля чиновников». Он подчеркнул, что Украине в вопросе безопасности и качества перевозок пассажиров «до Европы очень далеко».

«Там у нас, к сожалению, доминирует Африка — это большой рынок, более 100 млрд гривен оборота в год», — подчеркнул Кава.

Напомним, нечеловеческие условия стали традицией междугородних перевозок на Украине. Пассажиры постоянно рассказывают, что в маршрутках разваливаются сидения, появляются дыры в полу, сервиса нет, но цены за проезд постоянно растут.