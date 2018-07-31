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    Названа причина смерти актрисы Кузнецовой

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    Названа причина смерти актрисы Кузнецовой

    Москва, 31 июля. Актриса Московского театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова страдала онкологическим заболеванием.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, в больницу №50 она поступила 17 июля и была госпитализирована в терапевтическое отделение с онкологией на последней стадии, а потом была переведена в общую реанимацию, где 28 июля скончалась.

    Напомним, в театре Ермоловой Кузнецова работала с 1984 года. Она исполнила роли в спектаклях «Язычники», «Утиная охота-90», «Бедность не порок», «Барышня-крестьянка», и многих других. Принимала участие и в съемках художественных фильмов «Сваха», «Жуков» и «Темное царство». Сыграла и в сериале «Бигль».

    Прощание с Кузнецовой состоится 1 августа в Боткинской больнице, после актрису похоронят на Митинском кладбище.

    Ее коллега Елена Папанова в беседе с Федеральным агентством новостей назвала смерть Кузнецовой ужасной трагедией.

    «Наталья — потрясающая актриса. Я ее знаю еще по театру Алексея Левинского. Везде, где я ее видела, она была очень органична, талантлива», — сказала она.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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