Названа причина смерти актрисы Кузнецовой

Москва, 31 июля. Актриса Московского театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова страдала онкологическим заболеванием.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в больницу №50 она поступила 17 июля и была госпитализирована в терапевтическое отделение с онкологией на последней стадии, а потом была переведена в общую реанимацию, где 28 июля скончалась.

Напомним, в театре Ермоловой Кузнецова работала с 1984 года. Она исполнила роли в спектаклях «Язычники», «Утиная охота-90», «Бедность не порок», «Барышня-крестьянка», и многих других. Принимала участие и в съемках художественных фильмов «Сваха», «Жуков» и «Темное царство». Сыграла и в сериале «Бигль».

Прощание с Кузнецовой состоится 1 августа в Боткинской больнице, после актрису похоронят на Митинском кладбище.

Ее коллега Елена Папанова в беседе с Федеральным агентством новостей назвала смерть Кузнецовой ужасной трагедией.