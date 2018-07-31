Де Мистура заявил, что провел в Сочи полезный обмен мнениями о конституционной комиссии

Сочи, 31 июля. Специальный посланник ООН Стаффан де Мистура заявил, что провел в Сочи полезный обмен мнениями с представителями стран-гарантов перемирия в Сирии по составу и функциям конституционной комиссии.

Он отметил, что на встрече стороны обменялись мнениями. Они высказались идеями о составе конституционной комиссии в соответствии с критериями, описанными в резолюции 2254. Как пишет РИА Новости, де Мистура уточнил, что обсуждались вопросы, связанные с учреждением и функционированием комиссии.

Ранее де Мистура провел консультации по сирийскому урегулированию с официальным лицами Ирана во время визита в Тегеран. Об этом сообщили в пресс-службе отделения ООН в Женеве. В ближайшее время де Мистура намерен продолжить проведение региональных консультаций.