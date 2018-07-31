Россия откроет генконсульство на Пхукете

Москва, 31 июля. Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение МИД РФ об открытии генконсульства страны в таиландском городе Пхукет.

Распоряжение Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что премьер поручил внешнеполитическому ведомству установить численность работников генконсульства. Финансироваться представительство РФ на Пхукете будет за счет федеральных средств.

Город Пхукет является административным центром одноименной провинции, расположенной на таиландском острове. Здесь постоянно проживает много граждан России. Остров является одним из популярных туристических мест для россиян.