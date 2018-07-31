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Попавшие под камнепад в Киргизии россияне вылетели в Казахстан
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    Попавшие под камнепад в Киргизии россияне вылетели в Казахстан

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    Попавшие под камнепад в Киргизии россияне вылетели в Казахстан

    Москва, 31 июля. Россияне, которые во вторник попали под камнепад в Киргизии, вылетели в Казахстан. Об этом сообщила представитель посольства РФ в Бишкеке Дарья Пахомова.

    Группа туристов, четверо из которых являются гражданами РФ, попали под камнепад на леднике имени Скрябина на высоте 4100 метров. По предварительным данным, в результате камнепада один человек погиб, россияне и трое казахстанцев получили травмы. Они были эвакуированы вертолетом комитета по ЧС МВД Казахстана.

    Как уточнила Пахомова, сразу после приземления вертолета в аэропорту «Манас» в Бишкеке пострадавшие были направлены в Казахстан, передает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что спасенный в Пакистане российский альпинист находится в одном из военных госпиталей страны в тяжелом состоянии.

    Автор: Василий Котов
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