Попавшие под камнепад в Киргизии россияне вылетели в Казахстан

Москва, 31 июля. Россияне, которые во вторник попали под камнепад в Киргизии, вылетели в Казахстан. Об этом сообщила представитель посольства РФ в Бишкеке Дарья Пахомова.

Группа туристов, четверо из которых являются гражданами РФ, попали под камнепад на леднике имени Скрябина на высоте 4100 метров. По предварительным данным, в результате камнепада один человек погиб, россияне и трое казахстанцев получили травмы. Они были эвакуированы вертолетом комитета по ЧС МВД Казахстана.

Как уточнила Пахомова, сразу после приземления вертолета в аэропорту «Манас» в Бишкеке пострадавшие были направлены в Казахстан, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что спасенный в Пакистане российский альпинист находится в одном из военных госпиталей страны в тяжелом состоянии.