Шаманов рассказал о возрождении должности замполита в российской армии

Москва, 31 июля. Должность офицера, ответственного за воспитательную работу солдат, вновь появится в российской армии. Об этом во вторник заявил депутат Госдумы и бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов.

По его словам, необходимость в современном аналоге советских замполитов возникла в связи с увеличением числа контрактников в российской армии. В ближайшее время руководящему составу Вооруженных сил предстоит выработать новые методики по проведению воспитательной работы, которые бы стимулировали военнослужащих более качественно нести свою службу.

«Будет сформирована структура, которая будет профессионально заниматься воспитательной, патриотической работой. Эта структура будет объединять в себе старые и новые традиции», — отметил Шаманов.

Депутат добавил, что возрождение должности офицеров по воспитательной части потребует создания нового административного ресурса в виде заместителя министра обороны. Предполагается, что новые замполиты будет играть столь же существенную роль, что и штабная работа, боевая подготовка и тыловое обеспечение.

Напомним, что в советской армии существовала должность политического руководителя (политрук) или как ее еще называли заместитель командира по политико-просветительской и воспитательной работе (замполит). Эти офицеры занимались воспитательной и идеологической работой среди солдат.