Москва, 31 июля. Народный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал о своем состоянии после госпитализации.

По его словам, врачи продолжают обследование, после чего решат вопрос о том, как именно его лечить. «Я сейчас в больнице. Однозначного диагноза пока нет. Проверяемся. Проблемы в районе желудка», — рассказал Запашный в комментарии телеканалу 360.

Таким образом, он опроверг сообщения СМИ о том, что у него якобы диагностирован панкреатит.

Ранее его брат, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный перенес плановую операцию на позвоночнике в Германии.