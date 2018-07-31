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Аскольд Запашный рассказал о своем состоянии после госпитализации
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    Аскольд Запашный рассказал о своем состоянии после госпитализации

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    Аскольд Запашный рассказал о своем состоянии после госпитализации

    Москва, 31 июля. Народный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал о своем состоянии после госпитализации.

    По его словам, врачи продолжают обследование, после чего решат вопрос о том, как именно его лечить. «Я сейчас в больнице. Однозначного диагноза пока нет. Проверяемся. Проблемы в районе желудка», — рассказал Запашный в комментарии телеканалу 360.

    Таким образом, он опроверг сообщения СМИ о том, что у него якобы диагностирован панкреатит.

    Ранее его брат, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный перенес плановую операцию на позвоночнике в Германии.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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