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Infiniti привезет в Россию эксклюзивную версию кроссовера QX50
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    Infiniti привезет в Россию эксклюзивную версию кроссовера QX50

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    Infiniti привезет в Россию эксклюзивную версию кроссовера QX50

    Токио, 31 июля. Японский автомобильный концерн Infiniti объявил о начале продаж новой специальной версии модели QX50. Транспортное средство получило эксклюзивную отделку салона Autograph.

    Отмечается, что данная серия модели будет отличаться от классической версии всего лишь отделкой интерьера. Стоимость автомобиля стартует от 2,8 млн рублей.

    Infiniti привезет в Россию эксклюзивную версию кроссовера QX50

    Известно, что машина получит новые материалы отделки салона, а также новое цветовое исполнение. По словам дизайнеров, в салоне автомобиля доминируют мягкие оттенки так называемого цвета «кокосовое молоко».

    Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Infiniti QX50 и QX80 появятся на российском рынке в этом году.

    Автор: Дана Балан
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