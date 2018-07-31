Сотрудницу горсовета Херсона облили кислотой

Херсон, 31 июля. В Херсоне напали на управляющую делами городского совета Екатерину Гандзюк. Злоумышленник подкараулил ее и плеснул в лицо девушке кислотой.

О произошедшем в Facebook сообщил журналист Сергей Никитенко.

Гандзюк госпитализировали с ожогами, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Правоохранительные органы пока не озвучили, почему, на их взгляд, могло быть осуществлено нападение.

Отметим, в социальных сетях активно обсуждается, что к инциденту могут быть причастны и сами полицейские, недовольные мешающей им работой Гандзюк.