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Житель Ростовской области три года насиловал внуков сожительницы
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    Житель Ростовской области три года насиловал внуков сожительницы

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    Житель Ростовской области три года насиловал внуков сожительницы

    Ростов-на-Дону, 31 июля. Житель Ростовской области в собственном доме регулярно насиловал четверых несовершеннолетних. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту преступления против половой неприкосновенности детей.

    В поселке Черевко Ростовской области 48-летний мужчина насиловал внуков своей сожительницы. По данным источника в полиции, подозреваемый был ранее осужден за подобные действия, передает «360».

    Как сообщает следствие, в период между 2015 и 2018 годом он насиловал трехлетнюю девочку, семи и восьмилетних мальчика и девочку, девятилетнего мальчика. Правоохранители возбудили уголовное дело, ведется расследование. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

    Автор: Ирина Селезнева
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