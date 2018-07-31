Житель Ростовской области три года насиловал внуков сожительницы

Ростов-на-Дону, 31 июля. Житель Ростовской области в собственном доме регулярно насиловал четверых несовершеннолетних. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту преступления против половой неприкосновенности детей.

В поселке Черевко Ростовской области 48-летний мужчина насиловал внуков своей сожительницы. По данным источника в полиции, подозреваемый был ранее осужден за подобные действия, передает «360».

Как сообщает следствие, в период между 2015 и 2018 годом он насиловал трехлетнюю девочку, семи и восьмилетних мальчика и девочку, девятилетнего мальчика. Правоохранители возбудили уголовное дело, ведется расследование. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.