Подрывная политика: Захарова объяснила, против кого направлены новые санкции ЕС

Москва, 31 июля. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что новые санкции Евросоюза являются подрывной политикой, которая направлена против крымчан.

Как отметила дипломат, с введением этих санкций западные страны преследуют тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры, и поощряют тех, кто занимался энергоблокадой Крыма.

«Это подрывная политика, направленная против жителей Крыма», — отметила Захарова.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Среди них есть генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида».

Крымский полуостров вошел в состав России в 2014 году, соответствующее решение его жители приняли на референдуме.