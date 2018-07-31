Движение на Ярославском шоссе в Москве парализовано из-за обрушения пешеходного перехода

Москва, 31 июля. Из-за аварии на 31-м километре Ярославского шоссе в районе поворота на Ивантеевку образовались многокилометровые пробки. Корреспондент ФАН снял видео с места происшествия, где на данный момент работают спасатели МЧС.

Из-за обрушения движение на Ярославском шоссе перекрыто в обе стороны. По данным «Яндекс. Пробки», длина затора превышает 10 километров.

Как стало известно ФАН, самосвал с поднятым кузовом на полной скорости снес конструкцию пешеходного моста через Ярославское шоссе. У самосвала произошло самопроизвольное поднятие кузова. Момент аварии попал на видео. Инцидент произошел утром 31 июля.

Сейчас на месте ДТП работают спасатели, которые разбирают завалы обрушившегося перехода. Информация о пострадавших пока не поступала.