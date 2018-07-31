Иностранным туристам впервые предложат «античный» маршрут по России

Москва, 31 июля. Четыре региона России готовят крупный межрегиональный маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства», посвященный античному наследию на территории России. В организации маршрута участвуют Краснодарский край, Республика Крым, Севастополь, Ростовская область. Об этом заявил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

На мультимедийном круглом столе, посвященном современным коммуникационным технологиям в туризме, обсудили, как использовать наследие чемпионата мира по футболу — 2018. По мнению участников, в настроениях зарубежных гостей до начала ЧМ-2018 прослеживался «синдром заниженных ожиданий», который за время мундиаля трансформировался в симпатию к России и ее жителям.

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак отметил полный sold out в гостиницах впервые в истории, появление арт-пространства на территории заброшенного подземного перехода, популярность маршрута «Места для поцелуев». Для большего удобства гостей также разработали реверсивное движение автомобилей, чтобы избежать пробок на границе.

— Все это было направлено на то, чтобы влюбить туристов в наш регион и — что греха таить — чтобы стимулировать их затраты. У нас средние расходы на одного иностранного туриста составили 30 000 рублей. Это очень хороший показатель. Чемпионат мира показал, до какого уровня мы можем подниматься, и это точно еще не предел, — отметил Андрей Ермак.

Представитель региона также добавил, что все наработки будут использованы при проведении чемпионата мира по фейерверкам, который пройдет недалеко от стадиона «Калининград».

Напомним, по данным организационного комитета «Россия-2018», в городах России болельщики оставили более 100 миллиардов рублей.