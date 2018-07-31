Меню
Общество
Иностранным туристам впервые предложат «античный» маршрут по России
Политика
Сирийская оппозиция намерена обсудить с РФ в Сочи вопрос возвращения беженцев
Следующая новость
Загрузка...

    Иностранным туристам впервые предложат «античный» маршрут по России

    49

    Иностранным туристам впервые предложат «античный» маршрут по России

    Москва, 31 июля. Четыре региона России готовят крупный межрегиональный маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства», посвященный античному наследию на территории России. В организации маршрута участвуют Краснодарский край, Республика Крым, Севастополь, Ростовская область. Об этом заявил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

    На мультимедийном круглом столе, посвященном современным коммуникационным технологиям в туризме, обсудили, как использовать наследие чемпионата мира по футболу — 2018. По мнению участников, в настроениях зарубежных гостей до начала ЧМ-2018 прослеживался «синдром заниженных ожиданий», который за время мундиаля трансформировался в симпатию к России и ее жителям.

    Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак отметил полный sold out в гостиницах впервые в истории, появление арт-пространства на территории заброшенного подземного перехода, популярность маршрута «Места для поцелуев». Для большего удобства гостей также разработали реверсивное движение автомобилей, чтобы избежать пробок на границе.

    — Все это было направлено на то, чтобы влюбить туристов в наш регион и — что греха таить — чтобы стимулировать их затраты. У нас средние расходы на одного иностранного туриста составили 30 000 рублей. Это очень хороший показатель. Чемпионат мира показал, до какого уровня  мы можем подниматься, и это точно еще не предел, — отметил Андрей Ермак. 

    Представитель региона также добавил, что все наработки будут использованы при проведении чемпионата мира по фейерверкам, который пройдет недалеко от стадиона «Калининград». 

    Иностранным туристам впервые предложат «античный» маршрут по России

    Напомним, по данным организационного комитета «Россия-2018», в городах России болельщики оставили более 100 миллиардов рублей.

    Автор: Анна Клименко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.