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Де Мистура назначил на сентябрь консультации по формированию конституции Сирии
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    Де Мистура назначил на сентябрь консультации по формированию конституции Сирии

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    Де Мистура назначил на сентябрь консультации по формированию конституции Сирии

    Женева, 31 июля. Спецпосланник ООН по Сирии назначил на начало сентября консультации стран-гарантов сирийского перемирия в Женеве. Об этом во вторник заявил официальный представитель Отделения ООН в Женеве Реал Леблан.

    Ожидается, что главной темой на встрече России, Ирана и Турции станет формирование комитета, который займется разработкой новой конституцией САР.

    «Спецпосланник ожидает проведения в самом начале сентября в Женеве официальных консультаций с Исламской Республикой Иран, Российской Федерцией и Республикой Турция, чтобы начать формирование конституционного комитета», — отметил Леблан.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что во вторник в Сочи состоялась встреча стран-гарантов перемирия Сирии в астанинском формате. Комментируя итоги переговоров, Де Мистура заявил журналистам, что встреча была очень полезной.

    Отметим, что Россия активно содействует дипломатическому урегулированию кризиса в Сирии, в том числе на площадках в Астане и Сочи.

    Автор: Антон Соколов
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