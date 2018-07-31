Что изменила «историческая» Крымская декларация. Колонка Владимира Корнилова

Украина продолжает нижайше благодарить Америку за «историческую» Крымскую декларацию. Причем только украинская сторона усиленно пытается привязать к этому документику из трех абзацев имя госсекретаря США Майка Помпео, видимо, затем, чтобы доказать ее «исторический» характер.

Что же изменил этот «эпохальный» документ, гораздо больше замеченный на Украине, чем в самих США? Да, в общем-то, ничего. Как верно подметило посольство России в США, «мы не узнали ничего нового, кроме того, что наши партнеры живут в другой реальности».

США в очередной раз подтвердили непризнание Крыма российским, призвав Москву покончить с «оккупацией». Мало кто обратил внимание на «аргументацию», которой Госдеп сопроводил данную декларацию. Собственно, «аргумент»-то был один: возвращение Крыма в Россию якобы «подрывает базовый международный принцип, разделяемый демократическими государствами: ни одна страна не может изменять границы другой силой». Вот как! Это нам заявляют американцы, которые на протяжении многих десятилетий вторгаются в иные страны, свергая там законные правительства и порой, чего уж, меняя и границы.

Пресловутый пример насильственного расчленения Югославии у всех на устах. А давайте вспомним также не самый давний пример нашей истории, связанный с распадом Судана. 22 года гражданской войны и сотни тысяч жертв предшествовали расчленению огромной африканской страны, в котором приняло самое активное участие американское ЦРУ, — разве это не противоречит «базовому международному принципу», упомянутому в Крымской декларации?

А теперь давайте вспомним, сколько лет длилась «гражданская война» в Крыму и сколько жертв она унесла? О каком применении силы заявляет Госдепартамент в своей «исторической» декларации? Какой из городов Крыма бомбила Россия, с тем чтобы «насильственно изменить границы Украины»? Или демократический референдум, проведенный в Крыму, является той самой жестокой насильственной акцией, которую гневно осудил Помпео? Вопросы, как вы понимаете, являются риторическими — настолько очевидны ответы.

Сам Госдеп в Крымской декларации недвусмысленно провел параллели с пресловутой Декларацией Уэллеса 1940 г., в которой США не признали советскую «оккупацию» трех Прибалтийских республик. Сразу после провозглашения того документа американские газеты тоже называли ее «исторической» и «исключительной».

Сейчас об этом документе вспоминают довольно часто, однако как-то упускают из виду, что сами США подзабыли о нем буквально спустя год — с момента вступления в военный союз с СССР против нацистской Германии. Да, как-то не мешала эта декларация сотрудничать двум странам в разные периоды их истории.

В нужный момент Вашингтон совершенно забывал о ней. Когда на Тегеранской конференции 1943 г. зашла речь о занятии советскими войсками Прибалтики, президент США Ф. Рузвельт в шутку заверил руководителя СССР И. Сталина, что «не собирается объявлять войну Советскому Союзу на этом основании». Не надо забывать, что послевоенные границы Европы обсуждались затем лидерами мировых держав и на Ялтинской, и на Потсдамской конференциях, но вопрос границ Польши и Германии вызвал куда больше споров, чем принадлежность Прибалтийских республик.

Мало того, единственным человеком, который при обсуждении послевоенных границ вспомнил о декларации Уэллеса, был сам Самнер Уэллес, автор этого документа. Уже лишившись поста заместителя госсекретаря США, он издал в 1944 г. книгу «Время решений». И там он допустил мысль, которую ему до сих пор не могут простить в Прибалтике: «Возможно, народы балтийских государств стремятся быть интегральной частью Союза Советских Социалистических Республик». Какой показательный урок для Помпео, раз уж он сам решил вспомнить декларацию Уэллеса!

Подчеркнем, союзники во Второй мировой войне признали границы СССР, включая не только Прибалтику, но и Кенигсберг (нынешний Калининград). Затем, по ходу развития антисоветской истерии на Западе, декларацию Уэллеса порой вспоминали в Конгрессе США, однако это не мешало развивать сотрудничество с СССР (опять-таки когда это надо было Вашингтону).

Ясно, что таковой же будет и судьба «исторической» Крымской декларации, которой может размахивать украинский президент Порошенко, но которую сам Вашингтон будет периодически забывать. Хотя есть и определенная польза от этого документа.

Чего греха таить, после ряда заявлений американского президента Дональда Трампа о Крыме у некоторых российских экспертов снова возникла иллюзия относительно возможности полного снятия антироссийских санкций. А наличие ложных иллюзий всегда вредит делу. Надеюсь, теперь таких иллюзий поубавится, что позволит выстраивать менее идеалистические, более прагматичные проекты на международной арене.

Надо понимать: «крымские» санкции против РФ — на годы и на десятилетия. Есть лишь один вариант их полного снятия, и на него в январе 2017 г. прямо указал тогда еще кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон. Он сказал, что Вашингтон согласится на признание Крыма российским лишь в случае, если на это согласится и Украина.

От себя добавлю: или то, что от Украины останется. Посему над этим сценарием и следует работать в Москве. Во всяком случае, это выглядит более реалистичным, чем ожидание каких-то решительных односторонних шагов Вашингтона в данном направлении.