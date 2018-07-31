Ученые назвали эффективный способ предотвратить болезни сердца

Москва, 31 июля. Людям, страдающим от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, необходимо пить свекольный сок, о чем заявили американские ученые. Соответствующая информация приводится в сообщении на официальном сайте университета Wake Forest.

Исследователи установили, что сок из свеклы способствует здоровью сердца и сосудов, очищая кровеносную систему. Как говорят американские ученые, свекольный сок содержит очень много азотной кислоты, которая укрепляет сердечно-сосудистую систему и помогает организму очистить сосуды.

В связи с этим всем людям, подверженным болезням сердца, настоятельно рекомендуется регулярно употреблять свекольный сок.

По словам специалистов, влияние азотной кислоты на сердечно-сосудистую систему неоценимо: она снижает вероятность обострений хронических проблем с сердцем, а также в самой значительной степени улучшает процесс кровообращения. Таким образом, один из лучших природных способов снизить вероятность инфаркта или инсульта, сохранить здоровье сердца — это употребление свекольного сока, сообщает новостной портал Planet Today.