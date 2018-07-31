Киев, 31 июля. Треть граждан Украины верят, что Донбасс якобы можно захватить силой, рассказал киевский эксперт, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. Он признал, что конфликт на Украине воспринимают неадекватно.

По его словам, согласно результатам социологических исследований, сегодня около 35% жителей подконтрольных Киеву территорий уверены, что конфликт можно разрешить военной силой.

«Это показывает, что как минимум каждый третий гражданин Украины неадекватно воспринимает ситуацию», — подчеркнул Белашко.

Он пояснил, что конфликт в Донбассе был запущен для того, чтобы его невозможно было разрешить в одностороннем порядке.

«Если бы его можно было бы в принципе решить, его бы решили летом 2014 года или осенью того же года», — пояснил эксперт.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

В целях урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, неоднократно вводился режим перемирия, однако из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

При этом Киев продолжает распространять в украинских СМИ сообщения о том, что к происходящему в Донбассе якобы причастна Россия, и обвиняет Москву в некой «агрессии». Российская сторона неоднократно отмечала, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту и надеется, что в скором времени украинские власти смогут разрешить политический кризис в стране.