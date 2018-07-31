Штаб Порошенко начал подготовку к выборам

Киев, 31 июля. Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко официально начал свою работу. Об этом во вторник заявил депутат Верховной рады Сергей Березенко.

По его словам, руководитель штаба пока не назначен, но уже известно, что в команду Порошенко будут включены люди, которые работали с ним на выборах в 2014 году.

«Мы только собираемся начинать кампанию. На данный момент заработал штаб. Я не хочу раскрывать детали, думаю, что скоро вы сами увидите активные действия», — отметил Березенко в интервью украинским СМИ.

Напомним, что президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Пока что лишь один кандидат подтвердил свое участие в предвыборной гонке — лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Согласно опросам, за нее готовы проголосовать 17,1% украинцев, в то время как Порошенко поддерживают всего лишь 8% избирателей.

Предполагается, что документы для участия в выборах также подадут депутат Рады Вадим Рабинович, бывший министр обороны Анатолий Гриценко, бывший министр энергетики Юрий Бойко и Порошенко.