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Группа вооруженных мужчин похитила 22 человека на дороге в Афганистане
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    Группа вооруженных мужчин похитила 22 человека на дороге в Афганистане

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    Группа вооруженных мужчин похитила 22 человека на дороге в Афганистане

    Кабул, 31 июля. Группа неизвестных вооруженных людей похитила 22 человека на автомобильной дороге в афганской провинции Пактия. Информацию об этом передает телеканал 1TV.

    По данным СМИ, инцидент произошел на востоке Афганистана в понедельник. На дороге, которая соединяет провинцию и Кабул, в районе города Гардез​​ неизвестные похитили более 20 человек. Как рассказал полиции Рааз Мохаммад Мандозаи, силовикам удалось спасти шесть человек. Еще 22 человека находятся в руках похитителей. На данный момент ни одна из группировок, действующих в Афганистане, пока не взяла ответственность за инцидент.

    Как пишет Khaama Press, за подобными похищениями в стране в большинстве случаев стоят члены радикального движения «Талибан»1 (запрещено в России).

    Ранее неизвестные похитили гражданина США в столице Афганистана. Похищение произошло в районе афганской столицы под названием Карте Чар. 

    Группа вооруженных мужчин похитила 22 человека на дороге в Афганистане

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
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