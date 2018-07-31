Фото сразу двух новых iPhone слили в Сеть

Москва, 31 июля. Инсайдеры слили в Сеть фото сразу двух новинок от Apple. Выпуск гаджетов ожидается в 2018 году. Снимки появились в микроблоге Бориса Гескина в Twitter.

На фото можно видеть, что iPhone X Plus оснастят 6,5-дюймовым экраном, а на задней панели флагмана устройства установят двойную камеру. На втором фото можно видеть iPhone 9 в черном корпусе. Диагональ его дисплея составит 6,1 дюйма.

При этом, как отмечает «Ура.ру», эксперты все же подвергают сомнениям подлинность снимков в Twitter Гескина. По их словам, гаджеты могут вполне оказаться китайскими подделками.