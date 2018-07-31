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Вступил в силу приговор трем белорусским авторам «Регнума»
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    Вступил в силу приговор трем белорусским авторам «Регнума»

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    Вступил в силу приговор трем белорусским авторам «Регнума»
    Минск, 31 июля. В Верховном суде Белоруссии сообщили о вступлении в силу приговора против трех авторов ИА «Регнум», которые ранее были осуждены на пять лет лишения свободы с отсрочкой.

    Три белорусских колумниста были приговорены к пяти годам тюрьмы за разжигание вражды и национальной розни. По словам первого заместителя председателя Верховного суда Белоруссии Валерия Калинковича, приговор вступил в силу.

    Сторона защиты подавала апелляцию, суд рассмотрел жалобу 14 июня. Однако приговор Минского суда оставили без изменений. В декабре 2016 вокруг информационного агентства «Регнум» разгорелся скандал из-за публикации о Белоруссии. Трех авторов задержали белорусские правоохранительные органы.

    Автор: Юлия Шелковенко
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