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Актриса Елена Папанова о смерти Натальи Кузнецовой: Я скорблю всей душой
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    Актриса Елена Папанова о смерти Натальи Кузнецовой: Я скорблю всей душой

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    Актриса Елена Папанова о смерти Натальи Кузнецовой: Я скорблю всей душой

    Актриса Московского театра имени М. Н. Ермоловой Наталья Кузнецова скончалась в возрасте 55 лет 28 июля. Для ее коллег это трагическое известие стало полной неожиданностью.

    Как сообщила пресс-служба Московского театра имени Ермоловой, в котором Наталья Кузнецова служила с 1984 года, актриса умерла в реанимации больницы № 50. Прощание с нею пройдет 1 августа в Боткинской больнице. Похоронят актрису на Митинском кладбище.

    Елена Папанова, работавшая с Натальей Кузнецовой на одной сцене, в беседе с Федеральным агентством новостей отметила, что это был очень светлый и талантливый человек.

    «Подождите-подождите, она же такая молодая. Какой ужас», — новость о смерти Натальи Кузнецовой застала Елену Папанову врасплох.

    Актрисы не были подругами и нечасто пересекались на одной сцене, но те немногие совместные работы с Натальей Кузнецовой оставили в памяти Елены Папановой светлые воспоминания.

    «Последняя наша совместная работа — это спектакль «Перед заходом солнца» по пьесе Герхарта Гауптмана, там она играла Фрау Петерс. Наталья — потрясающая актриса. Я ее знаю еще по театру Алексея Левинского. Везде, где я ее видела, она была очень органична, талантлива. И я знаю, что ее взяли в театр одну из немногих на курсе, потому что она действительно была очень одаренна», — сказала Елена Папанова.  

     Актриса Елена Папанова о смерти Натальи Кузнецовой: «Я скорблю всей душой»

    «Я скорблю всей душой. Когда уходят молодые и талантливые, это очень жалко. Я сейчас в шоке. Я даже не знала, что она болела тяжело. Мне нечего больше сказать. Это ужасная трагедия», — добавила актриса.

    Наталья Кузнецова родилась 30 октября 1962 года. Окончила ГИТИС в 1984 году (курс В. А. Андреева). В театре имени М. Н. Ермоловой играла в спектаклях «Утиная охота-90», «Бедность не порок», «Архив графини «Д», «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?», «Битва ангелов», «Барышня-крестьянка», «Костюмерша», «Язычники», «Трехгрошовая опера», «Мсье Верду», «Возлюбленная нами…», «Перед заходом солнца».

    Наталья Кузнецова также известна по ролям в сериалах «Сваха», «Бигль», «Темное царство», «Жуков».

    Автор: Марина Степанова
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