Сирия: жители Эль-Кунейтры празднуют освобождение провинции — видео ФАН

Дамаск, 1 августа. В распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН) оказалось видео с празднования освобождения сирийской провинции Эль-Кунейтра.

На кадрах, снятых нашим корреспондентом, видно, как мирные жители радуются изгнанию террористов из региона.

В пятницу, 27 июля, на центральной площади административного центра провинции Эль-Кунейтра прошла торжественная церемония по поднятию государственного флага Сирийской Арабской Республики. Правительственным силам удалось выбить террористов из опорных пунктов и восстановить контроль над стратегически важными районами провинции.

Мероприятие с участием трех тысяч человек прошло на Голанских высотах. Флаг Сирии подняли на площади Тахрир (площадь Освобождения). Мирные жители радостно приветствовали бойцов Сирийской арабской армии (САА) и представителей администрации.

Напомним, что правительственным войскам удалось освободить от незаконных вооруженных формирований всю территорию провинции Эль-Кунейтра. Часть населенных пунктов перешла под контроль Дамаска мирным путем. Это произошло благодаря усилиям сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, которые поспособствовали переговорам официальных властей республики с главарями бандформирований.

Боевики, пожелавшие остаться в регионе, должны были урегулировать свой статус и сдать все тяжелое вооружение. Тем, кто не захотел переходить под юрисдикцию законного сирийского правительства, была предоставлена возможность покинуть территорию провинции и отправиться на север Сирии, в район зоны деэскалации «Идлиб». Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что части САА вошли в освобожденный город Аль-Кахтания, расположенный неподалеку от города Эль-Кунейтра. Саперы сирийской армии приступили к разминированию региона, который находился в оккупации исламистов «Хайят Тахрир Аш-Шам» с 2014 года.