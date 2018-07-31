Наггетсы вместо каши и компота: на Урале закрыли детский лагерь с фастфудом

Екатеринбург, 31 июля. В Среднеуральске судебные приставы приостановили работу оздоровительного лагеря, где детей кормили фастфудом.

Директор детского лагеря заключил договор с расположенным по соседству кафе, после чего вместо йогуртов и каши детям на завтрак начали давать сэндвичы, а традиционным обеденным блюдом стали наггетсы. Кроме того, в лагере не был организован дневной отдых для детей и отсутствовало медицинское обслуживание, отмечается в сообщении управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Здание, в котором жили дети, опечатали, лагерь не откроется как минимум до конца лета — за месяц администрации нужно устранить все нарушения, выявленные приставами, сообщает Ura.ru.