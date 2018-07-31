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Украина
Украинские силовики объявили зачистку Лисичанска в Донбассе
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    Украинские силовики объявили зачистку Лисичанска в Донбассе

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    Украинские силовики объявили зачистку Лисичанска в Донбассе

    Лисичанск, 31 июля. Украинская армия намерена провести зачистку в городе Лисичанск, расположенном в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

    Свои действия украинские силовики характеризуют как «превентивные меры  по противодействию террористической и диверсионной угрозам». Зачистка будет проводится с 31 июля по 1 августа. Жителей города просят не покидать дома, соблюдать меры безопасности и иметь при себе документы.

    «Командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами», — пишет штаб в Facebook.  

    Напомним, что в середине июня украинские силовики сообщили о продвижении армии на два километра вглубь нейтральной зоны. Таким образом, ВСУ официально признали факт нарушения минских договоренностей, которые четко фиксируют позиции обеих сторон. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что украинская армия за сутки 11 раз нарушила режим прекращения огня.

    Автор: Антон Соколов
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