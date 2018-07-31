Сирия новости 31 июля 12.30: курды продают наркотики в Ракке, в Эс-Сувейде нейтрализована банда ИГ

Сирия, 31 июля. Курды продают наркотики в Ракке, в Эс-Сувейде САА нейтрализовала банду ИГ1, боевики снова пытались атаковать базу «Хмеймим» с помощью беспилотника. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Эс-Сувейде.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обезвредили СВУ в Алеппо, ведут обстрел позиций боевиков в Идлибе, атакуют «Ан-Нусру» в Хаме, ликвидировали группу ИГ в Эс-Сувейде.

«Исламское государство»1: несет потери в Эс-Сувейде.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла боевика в Идлибе.

Курды: продают наркотики в Ракке.

Провинция Латакия

Боевики вновь попытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с помощью беспилотного летательного аппарата, передает RT. По словам начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Цыганкова, дрон радикалов был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от военного объекта.

Российские наблюдатели зафиксировали 15 случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Латакия, Алеппо и Хама, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Провинция Алеппо

Бойцы проправительственных сил САР обнаружили и обезвредили взрывное устройство, заложенное в автомобиле, который был оставлен на трассе между населенными пунктами Халиса и Аль-Ужайл на севере провинции Алеппо. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

Военный Twitter-канал (@leithfadel) передает, что в Алеппо были доставлены тела 45 военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), погибших в 2014 году в боях с террористами «Исламского государства» в Ракке. Напомним, недавно SDF обнаружили в районе Ат-Табки массовое захоронение бойцов армии САР, казненных радикалами ИГ. Вчера по соглашению с командованием курдских отрядов делегация из Дамаска прибыла в Ракку, чтобы вывезти останки тел для опознания.

Провинция Идлиб

Правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований недалеко от Джиср аш-Шугура на западе провинции Идлиб. Об этом пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@ smmsyria), что в районе поселения Маарет Мисрин при разрыве мины был ликвидирован боевик «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось о взрыве на контрольно-пропускном пункте радикальных исламистов в окрестностях Маарет ан-Нумана.

Провинция Ракка

В населенном пункте Ас-Саура детонировало взрывное устройство, передает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@jisrtv).

Еще одна мина разорвалась у дверей мечети Аль-Хамза в городе Ат-Табка, пишет местный источник в Twitter (@ Raqqa_SL). Данных о пострадавших в результате взрыва не поступало.

Twitter-канал (@ Raqqa_SL) сообщает, что члены Демократических сил Сирии (SDF) продают наркотики в административном центре провинции Ракка.

Провинция Хама

Бригады Сирийской арабской армии (САА), дислоцированные в районе населенного пункта Халфая, ведут артиллерийский обстрел позиций радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры»1 недалеко от города Кафр Зета. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

Ранее сообщалось, что после того, как боевики атаковали мирное поселение на севере провинции Хама, правительственные войска САР возобновили обстрелы укрепрайонов коалиции «Тахрир аш-Шам» в этой части региона.

Провинция Эс-Сувейда

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews), что Сирийская арабская армия (САА) нанесла артиллерийские удары по местам скопления террористов «Исламского государства» к востоку от населенного пункта Аль-Гайда. По сведениям автора публикации, в результате атаки правительственных войск САР была нейтрализована группа террористов ИГ.

Одновременно с этим по укрытиям радикальных исламистов в пустыне Эс-Сувейды продолжают бить ВВС Сирии и ВКС РФ. О боевых вылетах авиации союзников пишет местный Twitter-канал (@QalaatAlMudiq).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)