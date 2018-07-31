Теперь запануете: россияне ответили Порошенко, поручившему ужесточить санкции из-за Крыма

Киев, 31 июля. Глава Украины Петр Порошенко поприветствовал решение Европейского союза (ЕС) о введении экономических санкций против шести российских фирм и предприятий, принимавших участие в строительстве Крымского моста. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Украинский президент также поручил дипломатическому ведомству страны разработать новые санкции против Российской Федерации, пишет «Свободная пресса».

«Поручил МИД усилить работу по дальнейшему усилению санкций против российского агрессора и любых физических или юридических лиц, связанных с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма», — написал Порошенко.

Россияне ответили украинскому главе, отметив, что теперь «Украина запануе» (будет господствовать — Прим.ФАН).

«Ну все. Теперь запануете», — написал пользователь Twitter под ником Сергей Хубо.

Другой участник дискуссии предложил ввести санкции в отношении российского газа: «Срочно нужны санкции против газа агрессора. Прекрати его транзит».

Ранее стало известно, что Евросоюз добавил в крымский санкционный список еще шесть российских компаний, принимавших участие в строительстве моста через керченский пролив.

Как сообщала «Газета.Ru», Крым стал частью Российской Федерации после проведенного в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымчан и более 95% севастопольцев выразили желание присоединиться к России.