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Медведев поручил разработать предложения по маркировке древесины
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    Медведев поручил разработать предложения по маркировке древесины

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    Медведев поручил разработать предложения по маркировке древесины

    Москва, 31 июля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам до 25 сентября разработать предложения по маркировке древесины и другой лесопромышленной продукции. Об этом сообщает во вторник пресс-служба российского правительства.

    Вопросом по включению продукции лесопромышленного комплекса в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке, предстоит заняться Минфину, Минприроды, Минпрмторгу, Минэкономразвития и Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций.

    Также к 25 сентября ведомства должны представить предложения по усилению контроля за соблюдением законодательства при использовании лесов для заготовки древесины, а также разработать дополнительные меры по недопущению незаконной заготовки и незаконного оборота древесины.

    Автор: Василий Котов
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