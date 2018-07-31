Медведев поручил разработать предложения по маркировке древесины

Москва, 31 июля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам до 25 сентября разработать предложения по маркировке древесины и другой лесопромышленной продукции. Об этом сообщает во вторник пресс-служба российского правительства.

Вопросом по включению продукции лесопромышленного комплекса в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке, предстоит заняться Минфину, Минприроды, Минпрмторгу, Минэкономразвития и Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций.

Также к 25 сентября ведомства должны представить предложения по усилению контроля за соблюдением законодательства при использовании лесов для заготовки древесины, а также разработать дополнительные меры по недопущению незаконной заготовки и незаконного оборота древесины.