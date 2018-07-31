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Генсек ОБСЕ пришел в ужас от нападения на туристов в Таджикистане
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    Генсек ОБСЕ пришел в ужас от нападения на туристов в Таджикистане

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    Генсек ОБСЕ пришел в ужас от нападения на туристов в Таджикистане

    Вена, 31 июля. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер осудил нападение на туристов в Таджикистане, в результате которого погибли четыре человека. Об этом он написал в Twitter.

    По его словам, он в ужасе от атаки на туристов в Таджикистане. Он уточнил, что насилие неприемлемо. По словам генерального секретаря, ОБСЕ стоит на стороне Таджикистана и продолжит борьбу с терроризмом.

    Напомним, инцидент произошел 29 июля. Автомобиль наехал на толпу в Дангаринском районе. Погибли четверо туристов, двое из которых американцы, один — швейцарец и еще один — гражданин Нидерландов.

    При этом еще три человека были ранены. Отмечается, что нападавшие добивали туристов ножами. Задержаны несколько человек. Ответственность за инцидент взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1.

    Генсек ОБСЕ пришел в ужас от нападения на туристов в Таджикистане

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
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