Генсек ОБСЕ пришел в ужас от нападения на туристов в Таджикистане

Вена, 31 июля. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер осудил нападение на туристов в Таджикистане, в результате которого погибли четыре человека. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, он в ужасе от атаки на туристов в Таджикистане. Он уточнил, что насилие неприемлемо. По словам генерального секретаря, ОБСЕ стоит на стороне Таджикистана и продолжит борьбу с терроризмом.

Напомним, инцидент произошел 29 июля. Автомобиль наехал на толпу в Дангаринском районе. Погибли четверо туристов, двое из которых американцы, один — швейцарец и еще один — гражданин Нидерландов.

При этом еще три человека были ранены. Отмечается, что нападавшие добивали туристов ножами. Задержаны несколько человек. Ответственность за инцидент взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.