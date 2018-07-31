Лавров обсудил двусторонние отношения с главой МИД Узбекистана

Москва, 31 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с узбекистанским коллегой Абдулазизом Камиловым двусторонние отношения и сотрудничество, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Переговоры глав дипломатических ведомств состоялись по инициативе Узбекистана. Как отмечает российский МИД, Лавров и Камилов обменялись мнениями по двусторонней повестке, а также о партнерстве стран в контексте глобальных вызовов.

Ранее Лавров заявил, что Москва и Ташкент установили политический диалог на принципах доверия. Он высоко оценил координацию по линии внешнеполитических ведомств. Министр подчеркнул, что МИД России и Узбекистана продолжают вектор, заданный президентами Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиеевым.