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Политика
Лавров обсудил двусторонние отношения с главой МИД Узбекистана
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    Лавров обсудил двусторонние отношения с главой МИД Узбекистана

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    Лавров обсудил двусторонние отношения с главой МИД Узбекистана

    Москва, 31 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с узбекистанским коллегой Абдулазизом Камиловым двусторонние отношения и сотрудничество, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

    Переговоры глав дипломатических ведомств состоялись по инициативе Узбекистана. Как отмечает российский МИД, Лавров и Камилов обменялись мнениями по двусторонней повестке, а также о партнерстве стран в контексте глобальных вызовов.

    Ранее Лавров заявил, что Москва и Ташкент установили политический диалог на принципах доверия. Он высоко оценил координацию по линии внешнеполитических ведомств. Министр подчеркнул, что МИД России и Узбекистана продолжают вектор, заданный президентами Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиеевым. 

    Автор: Юлия Шелковенко
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