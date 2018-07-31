Квартиру Левы из Би-2 атаковали домушники

Москва, 31 июля. Солист российской рок-группы Би‐2 Игорь (Егор) Бортник, известный как Лева, едва не стал жертвой воров. Его квартиру в Москве взломали неизвестные. Информацию об этом подтвердила PR‐директор группы Мария Вьюгина.

«Квартиру Егора Михайловича действительно пытались ограбить», — заявила она телеканалу 360.

При этом Вьюгина уточнила, что злоумышленники, к счастью, ничего не успели стащить, поскольку квартира оборудована сигнализацией и полиция получила сигнал о взломе очень быстро и оперативно прибыла на место происшествия.