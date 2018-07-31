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Квартиру Левы из Би-2 атаковали домушники
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    Квартиру Левы из Би-2 атаковали домушники

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    Квартиру Левы из Би-2 атаковали домушники

    Москва, 31 июля. Солист российской рок-группы Би‐2 Игорь (Егор) Бортник, известный как Лева, едва не стал жертвой воров. Его квартиру в Москве взломали неизвестные. Информацию об этом подтвердила PR‐директор группы Мария Вьюгина.

    «Квартиру Егора Михайловича действительно пытались ограбить», — заявила она телеканалу 360.

    При этом Вьюгина уточнила, что злоумышленники, к счастью, ничего не успели стащить, поскольку квартира оборудована сигнализацией и полиция получила сигнал о взломе очень быстро и оперативно прибыла на место происшествия.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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