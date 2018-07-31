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В московском аэропорту потеряли собаку сотрудницы МИД РФ
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    В московском аэропорту потеряли собаку сотрудницы МИД РФ

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    В московском аэропорту потеряли собаку сотрудницы МИД РФ

    Москва, 31 июля. Сотрудница МИД России лишилась своей собаки при полете рейсом авиакомпании S7 по маршруту Москва — Адлер. Женщина решила взять с собой питомца Стешу (помесь йоркширского терьера и кокер-спаниеля), так как ехала в командировку на два месяца.

    По словам мужа женщины, из-за перевеса в полтора килограмма собаку не приняли в салон самолета. В результате переноску поставили в лифт, а клетку с питомцем приняли в багажное отделение. За несколько минут до вылета женщине рассказали, что собака якобы сама открыла клетку и убежала со взлетно-посадочной полосы. Из-за того, что самолет готовился к взлету, хозяйке Стеши выйди из него не дали.

    Уже на протяжении 11 дней собака находится на территории аэропорта, сотрудникам воздушной гавани не удается поймать напуганное животное.

    Как сообщил супруг женщины, полицейские в аэропорту не исключают, что погрузчики швырнули клетку, из-за чего она открылась и собака убежала, передает агентство «Ридус».

    Автор: Тимур Румянцев
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